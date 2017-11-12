Antalya'da yaşayan 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve saldırı suçlaması ile yargılanan ve 5 aydır cezaevinde olan kapıcı 44 yaşındaki A.Ö., çıktığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakılınca kızın annesi 38 yaşındaki F.Y., hakkında 90 yıl hapis cezası istenmesine rağmen A.Ö.'nün serbest kalmasına isyan etti.

Müzisyen olan F.Y., sık seyahate çıktığı için 10 yaşında olan kızını Muratpaşa İlçesi'nde ikamet eden annesine bırakmak durumunda kalıyordu. F.Y., Mayıs ayında turneden döndüğü zaman kızının mutsuz olduğunu fark etti. F.Y., aynı zamanda kızının, daha önce beraber ders çalışmak için yanına gittiği sitenin apartman görevlisi A.Ö.'nün kızının yanına da gitmediğinin farkına vardı. F.Y., kızına, ders çalışmak için A.Ö.'nün kızının yanına niçin gitmediğini sorduğu zamanda, "Bir daha o eve gitmem" yanıtını aldı. Anne F.Y., niçin gitmek istemediğini sorduğu kızından, A.Ö.'nün cinsel saldırısına uğradığı yanıtını alınca şok oldu. Kızının anlattıkları karşısında donup kalan annenin savcılığa yaptığı şikayet üzerine geçen mayıs ayında gözaltına alınan 2 çocuk babası A.Ö., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda ise 10 yaşındaki kız çocuğunun fiili livataya uğradığı saptandı.

A.Ö. hakkında, 'çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı', 'cinsel amaçlı çocuğu zorla hürriyetten yoksun kılma', 'tehdit ve kasten yaralama' suçlamaları ile 90 yıl hapis cezası istemiyle Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Davanın 4. duruşmasına tutuklu sanık A.Ö. katılırken, kızın annesi F.Y. ise hazır bulundu. Duruşmada, davanın mağdur tarafı olan kızın pedagog eşliğinde verdiği ifade okundu. Mağdur kız, A.Ö.'nün farklı tarihlerde 3 defa kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ifadesinde belirtti. Mağdur kız, ayrıca Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavının olduğu günlerde A.Ö.'nün yatak odasında kendisine tecavüz ettiğini de ifadesinde iddia etti.

Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan mahkeme heyeti, aynı zamanda bir otelde de görevli olan A.Ö.'nün belirtilen tarihler aralığında oturduğu apartmana giriş- çıkışının olmadığını saptadı. Yargılama neticesinde mahkeme, 5 ay 3 gündür tutuklu olan A.Ö.'nün, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Adli Tıp Kurumunun tecavüz bulgusuna ilişkin kesin raporu olduğuna dikkat çeken anne ise 'Tutuksuz yargılanma kararına itiraz edemiyorum. Sanık, tutukluluk haline itiraz edebiliyor.' diyerek mahkeme heyeti tarafından verilen karara isyan etti.

F.Y., sözlerini şöyle sürdürdü;

"Olayın ardından oturduğumuz mahalleden taşındık. Kızım, psikolojik destek alıyor. Kızım, kapıcıya benzeyen birini gördüğü zaman çığlık çığlığa bağırmaya başlıyor. Şimdi ben, hangi adalete inanacağım? İçim yanıyor ve artık dayanamıyorum. Bunu hiçbir zaman atlatamayacağız. Kızıma, bu adamın serbest kaldığını söylemedim."