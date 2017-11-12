﻿ Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin Fetullah Gülen İle İlgili Açıklaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin Fetullah Gülen İle İlgili Açıklaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, FETÖ/PDY Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in illegal yollardan ABD dışına çıkarılmak istendiği yönündeki iddialara dair, "Türkiye'nin, Fetullah Gülen'in iadesi süreci ile ilgili hukukun üstünlüğünden başka yollara yöneleceğine ilişkin iddiaların tümü yalan, gülünç ve temelsizdir." açıklamasında bulundu.

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Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin Fetullah Gülen İle İlgili Açıklaması
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin Fetullah Gülen İle İlgili Açıklaması Tarih: 2017-11-12 Saat: 03:02:14
Güncelleme : 2017-11-12 03:02:14
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, FETÖ/PDY  Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in illegal yollardan ABD dışına  çıkarılmak istendiği yönündeki iddialara dair, "Türkiye'nin, Fetullah Gülen'in  iadesi süreci ile ilgili hukukun üstünlüğünden başka yollara yöneleceğine ilişkin iddiaların tümü yalan, gülünç ve temelsizdir." açıklamasında bulundu. 
 
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklama ile 15 Temmuz  darbe girişiminin asıl planlayıcısı olan FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, hukuki yollarla ABD'den iadesinin  beklendiği bildirildi. 
 
Açıklamada şöyle denildi:
 
"Bütün bu suçların arkasındaki isim olan Fetullah Gülen'in, halen ABD'de  sığınak bulabiliyor olması, Türk halkını derinden rahatsız ettiği gibi şaşkınlığa yol açmıştır. FETÖ/PDY terör örgütünün suçluluğu ve Türkiye ile ABD arasındaki ikili  iade anlaşması koşulları çerçevesinde Fetullah Gülen'in iadesine dair gerekçelerin tam  olarak kavranabilmesi için ilgili Amerikan kurumlarındaki kişilerle yakın bir  şekilde çalışmaya devam edilecektir."
 
Tümüyle Yalan, Gülünç ve Temelsiz İddialar
 
Türk Hükümeti ve halkının, yargılanması için FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in  hemen Türkiye'ye iade edilmesi yönünde büyük beklenti içinde olunduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Mart  2017'de söylendiği gibi Türkiye'nin, FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi hakkında hukukun  üstünlüğü haricinde yollara başvuracağına dair iddiaların tümü yalan,  gülünç ve temelsizdir." denildi. 
 
Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in avukatı  Robert Kelner ise dün bir açıklama yaparak Amerikan medyasının müvekkili ile ilgili "adam kaçırmadan rüşvete" kadar birçok hususta iddiadan öteye gidemeyen haberleri "yalan ve çok  çirkin" olarak değerlendirmişti.
 
Cuma günü konuyla ilgili bir haber yapan Amerikan Wall Street Journal  gazetesi, Aralık ayında Flynn ve Flynn'in oğlu ile bazı Türk yetkililer arasında  FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in, 15 milyon dolar bedel ile ABD dışına kaçırılması hakkında görüşme yapıldığı ve bu görüşme ile ilgili Rusya soruşturmasını da yürüten Özel  Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından soruşturma yapıldığı öne sürülmüştü.  
Türkiye Washington FETÖ/PDY Fetullah Gülen
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