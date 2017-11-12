Son Dakika Haberi… Halkların Demokratik Partisi Urfa Milletvekili Osman Baydemir’in akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındığı bilgisi geldi.

Halkların Demokratik Partisi Urfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davada ifade vermeye gitmediği için “yakalama kararı” çıkarılmıştı. Akşam saatlerin İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Baydemir, burada polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Bakırköy Adliyesi'ne götürüldü.

Ayrıntılar Gelecek…