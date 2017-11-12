Son dakika haberi... Irak'ta 7,2 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssü olarak Süleymaniye kenti açıklandı. Şiddetli deprem, Türkiye’de bazı illerde de hissedildi. Depremin şiddeti daha sonra 7.3 olarak değiştirildi.

Irak'ta 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuzey Irak'ın Süleymaniye kenti merkez üssü olarak açıklanan deprem, Türkiye’de doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yok.

7,2 DEĞİL 7.3 ŞİDDETİNDE

Irak’ta meydana gelen depremin şiddeti 7,3 olarak revize edildi. 650.000 nüfusa sahip bölgede meydana gelen depremin, Türkiye'nin doğusundaki illerde de şiddetli şekilde hissedildiği ve vatandaşların sokağa döküldüğü öğrenildi. Süleymaniye'nin 103 kilometre uzağında meydana geldiği öğrenilen depremin Halepçe’ye 32 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

SÜLEYMANİYE’DE 8 KÖYDE HASAR BÜYÜK

7,3 Şiddetindeki deprem nedeniyle Süleymaniye'deki 8 köyde büyük hasar meydana geldiği öğrenildi. Henüz can kaybı konusunda bir açıklama yapılmadı. Büyük yıkımın meydana geldiği bölgede can kaybı da olabileceği değerlendiriliyor.

IRAK’A YARDIM İÇİN KIZILAY HAREKETE GEÇTİ

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Irak’ta yaşanan depremin ardından Twitter'dan bir açıklama yaparak, bölgeye Kızılay ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.