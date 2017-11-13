Şanlıurfa'da Suriye sınırında bulunan İncirli Hudut Karakolu'nda vatani görevini yapan piyade er nöbette olduğu sırada elinde duran tüfeğini çenesine dayayarak ateşledi. İntihar eden asker, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Birecik ilçesinde bulunan İncirli Hudut Karakolu'nda dehşet anları yaşandı. Karakolda vatani hizmetini yerine getiren bir asker, nöbet sırasında silahını çenesine dayayarak intihar etti.

ÇENESİNE DAYAYIP ATEŞLEDİ

Bugün öğleden sonra Birecik 8'inci Sınır Bölük Komutanlığına bağlı Suriye sınırındaki İncirli Hudut Karakolunda yaşanan olayda, nöbet tutan piyade er İshak K., elindeki tüfeği henüz bilinmeyen bir nedenle çenesine dayayarak ateşledi. Kendini vuran er, oracıkta hayatını kaybetti.

ASKERİN İNTİHARI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Askerin silah arkadaşları gelen silah sesi üzerine hemen olay yerine koştu. İshak K.'yı kanlar içerisinde bulan arkadaşları durumu sağlık ekiplerin haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları incelemede İshak K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İshak K.'nin Ağrı nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Yaşanan intihar olayından sonra savcılık, olay hakkında soruşturma başlattı.