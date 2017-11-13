İstanbul Beyoğlu’nda bulunan bir lisede, okulun penceresinden atladığı iddia edilen 14 yaşındaki kız öğrenci N.K. hayatını kaybetti.

İstanbul Beyoğlu Fındıklı’da bugün 16.00 sularında yaşanan olayda, meslek lisesinin penceresinden atladığı iddia edilen 14 yaşındaki 9.sınıf öğrencisi N.K., hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KENDİNİ AŞAĞIYA BIRAKTI

14 yaşındaki 9.sınıf öğrencisi N.K., iddialara göre bugün saat 16.00 sularında eğitim gördüğü meslek lisesinde arkadaşlarının gözü önünde pencereden atladı. İhbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede 14 yaşındaki kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Okulda polis tarafından inceleme başlatılırken, öğrenciler de okul dışına çıkarıldı. Olayın şokunu yaşayan öğrencilerden bazıları okulun önünde gözyaşlarına boğuldu. Bazı öğrenciler ise cep telefonlarına sarılarak durumu ailelerine haber verdi. Okul ve çevresinde olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Genç kızın cansız bedeni ise polis v savcı tarafından yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.