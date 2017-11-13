15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişiminin ardından kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışlarında başta Atatürk Havalimanı olmak üzere sınır kapılarında onay yazısı isteniyordu. KHK ile getirilen bu uygulama 15 Kasım tarihinden itibaren kalkacak.

OHAL kapsamında KHK ile getirilen bir uygulama daha 15 Kasım itibari ile tarih olacak. Kamu görevlileri artık yurt duşuna çıkarken, "Yurt dışına çıkabilir" belgesi getirmek zorunda değil. 15 Kasım tarihinden itibaren kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışlarında Onay Yazısı istenmeyecek.

15 KASIM’DA UYGULAMA TARİH OLACAK

Sınır kapılarında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan önlemler içerisinde memurların yurt dışına çıkışlarında bağlı oldukları kurumdan onay yazısı getirmeleri isteniyordu. Memurların yurt dışına çıkmaları için biniş kartları ve onay yazısı ile birlikte polise gitmeleri gerekiyordu. Bu uygulamanın sona erdiğine dair yazı sınır kapılarına ve havalimanlarına gönderildi. 15 Kasım 2017 tarihinden itibaren artık sınır kapılarında bu belge istenmeyecek.

MEMURLAR KARARA SEVİNDİ

Faik Helvacıoğlu isimli yolcu yaptığı açıklamada, bu uygulamanın kalkmasından memnun olduklarını dile getirdi. Uygulama varken yurt dışına çıkmak için saatler öncesinde havalimanına gelmek ve belgeleri teslim etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Helvacıoğlu, bu karar sayesinde bir saat kazandıklarını ve 15’inden sonra daha rahat giriş çıkış yapacaklarını söyledi. Serhat Bozer isimli yolcu da sık sık Gürcistan’a gittiğini belirterek, artık bu belgenin istenmemesi sayesinde giriş çıkışları daha kolay yapacaklarını dile getirdi.