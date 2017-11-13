Türk Silahlı Kuvvetleri bu gün düzenlenen hava harekatı hakkında bilgilendirme açıklaması yaptı. TSK’dan yapılan açıklamada, Bitlis'in Sarpkaya bölgesinde 2, Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında 4, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 11 olmak üzere toplam 17 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bugün düzenlenen hava harekâtları hakkında son dakika açıklaması yapıldı. Hava harekâtından toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirtildiği açıklamada, Bitlis'in Sarpkaya bölgesinde 2, Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında 4 ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 11 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK yaptığı bilgilendirmede, bölücü terör örgütü mensuplarının keşif ve gözetleme vasıtalarıyla hudut hattındaki karakol, üs bölgeleri ve operasyon yapan birliklere saldırı hazırlığında olduklarının belirlendiği ve bunun üzerine teröristlere hava harekatı düzenlendiği belirtildi. TSK açıklamanın devamında hava harekatı sonucunda 4’ü Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında 2'si Bitlis'in Sarpkaya bölgesinde ve 11’i Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde olmak üzere toplam 17 teröristin öldürüldüğünü ifade etti. Ayrıca açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeleye azim ve kararlılık içerisinde devam ettiğinin altı da çizildi.