İstanbul'da güzeller güzeli kız kardeşi Ceylan’ı öldüren ve ardından 8 aydır firarda olan Ergenekon sanığı 38 yaşındaki Erhan Timuroğlu yakalanarak gözaltına alındı. Timuroğlu'nun yakalandığı evde yanında 2 adet kalaşnikof silah da bulunduğu öğrenildi.

Danıştay saldırısı ve Cumhuriyet Gazetesine el bombalı saldırı sanığı Erhan Timuroğlu, 8 ay önce kız kardeşi Ceylan’ı öldürmüş, bu suçtan aranırken bir iş adamının evini ve ofisini kurşunlamıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla firari Erhan Timuroğlu yakalanarak gözaltına alındı. Timuroğlu ile birlikte Adamı C.A da yakalanırken, evde yapılan aramada 2 kalaşnikof ve tabanca bulundu.

SANCAKTEPE'DE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece saatlerinde Sancaktepe’de düzenledikleri operasyonla "Kasten Öldürme" ve "Uzun Namlulu Silahla İşyeri Kurşunlama" suçlarından aranan, daha önce Ergenekon davasında yargılanan Erhan Timuroğlu’nu gözaltına aldı.

2 KALAŞNİKOF VE TABANCA BULUNDU

Operasyon düzenlenen evde, Erhan Timuroğlu'yla birlikte C.A. da yakalandı. Polis ekipleri operasyonun ardından evi didik didik ararken, 2 kalaşnikof silah ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ile sahte kimlikler bulundu.

CEYLAN’I SEVGİLİSİYLE SİNEMAYA GİTTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞTÜ

Erhan Timuroğlu, bankacı kız kardeşi Ceylan’ı sevgilisi olduğu ve birlikte sinemaya gittikleri için öldürmüştü. Ceylan’ı vurduktan sonra anne ve babasının içeriye girmesine izin vermemiş, ölmesini beklemişti.