Karaman'da KYK’ya bağlı bir kız öğrenci yurdunda bazı öğrencilerin şakası nedeniyle büyük panik yaşanmış, sinir krizi geçiren öğrenciler bile olmuştu. Yaşanan “Samara” Paniğinde hesap müdürlere kesildi. Olayın ardından yurt müdürü Hüseyin Paylan ile Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Enver Yazıbaşı görevlerinden alındı.

Karaman'daki Nefise Sultan Kız Yurdunda, yaşanan olay günlerce basına konu olmuştu. Olayın bazı öğrencilerin maksadını aşan şakası olduğu ortaya çıktı. Fakat büyük korku ve paniğe neden olay müdürlerin başını yaktı. Olaydan sonra yurt müdürü Hüseyin Paylan ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürü Enver Yazıbaşı’nın görevden alındıkları öğrenildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİREN ÖĞRENCİLER OLDU

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdunda, 5 Kasım gecesi büyük panik yaşanmıştı. Bazı öğrenciler, gece saatlerinde odalarına siyah giyimli birinin girerek kendilerini uyandırdığını ve Arapça bir şeyler söylediğini iddia etmişti. Üstelik odalarına 'Sıra sizde', 'Öleceksiniz' yazılı notlar bırakılan kız öğrencilerden bazıları sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırılmış, bir çok öğrenci de yurdu terk etmişti.

SAMARA ŞAKASI YAPMAYA ÇALIŞTILAR

Yurtta öğrencilerin korkmasına neden olan karakterin 'Halka' adlı korku ve gerilim filmindeki 'Samara'ya benzediği iddia edilmişti. Polis tarafından öğrencilerin ifadesi alındı ve olayın şaka olduğu ortaya çıktı. Şakayı yapan 3 öğrenci ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

MÜDÜRLERİN BAŞI YANDI

Yurtta yaşanan bu gizemli olay hala sıcaklığını korurken, yurt müdürlerinin başı yandı. Yaşanan olayın ardından yurt müdürü Hüseyin Paylan ile Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Enver Yazıbaşı’nın görevlerinden alındıkları öğrenildi.