Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da hava durumu yakından takip ediliyor. Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte, İstanbul’a ilk kar ne zaman yağacak, İstanbul'da kar yağışı tarihi belli mi, İstanbul’da havalar ne zaman soğuyacak gibi sorular oldukça sık soruluyor. Meteoroloji Uzmanları bu soruların tamamına yanıt verdi. İşte İstanbul'da kar yağışının başlayacağı tarih…

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da yılın ilk karının ne zaman yağacağı konusunda tahminlerde bulundu. Herkes tarafından İstanbul’a ilk kar ne zaman düşecek sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Çünkü bu kentte milyonlarca insan yaşıyor ve kar yağışı hayatı deyim yerindeyse felç ediyor. Peki, İstanbul’da ilk kar ne zaman yağacak?

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Kış ayları başlamak üzere. Kasım ayı her ne kadar bir güneşli bir yağışlı geçse de uzmanlar, 20-23 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanacağını açıkladı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre havalar ayın 20’sine kadar bu şekilde devam edecek, 20 Kasım itibari ile sıcaklıklarda sert düşüşler yaşanacak.

İSTANBUL'A YILIN İLK KARI NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul’da Kasım ayının sonlarına doğru bir anda soğuyan hava ile birlikte kar yağışının da başlaması bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Uzmanlar bu konuda yine de temkinli davranıyor ve kar yağışının düşük ihtimal olduğunu dile getiriyor. 20-23 Kasım Tarihlerine dikkat çeken uzmanlar, bu tarihlerde soğuk hava dalgasının İstanbul’u etkisi altına alacağı ve bu ani sıcaklık düşüşünün kar yağışına neden olabileceği ihtimali üzerine duruyor. Uzmanlar yine de bu tarihe 10 gün olduğunu ve kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını dile getirdi.