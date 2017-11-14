Adnan Hoca adı ile tanınan Adnan Oktar, kendi televizyon kanalında kedicikleri ile yaptığı şovları iyice abarttı. Son olarak yarı çıplak 18 kediciği karşısına oturtan Adnan Oktar, canlı yayın açtı. İzleyenler, artık bu kadarına da pes demeden edemedi.

Kendine ait bir televizyon kanalı bulunan ve burada kedicik dediği kadınlarda şov yapan Adnan Oktar, bir türlü magazin gündeminden düşmüyor. Son yaptığı ise artık görenlere “Adnan Hoca iyice abarttı” dedirtecek cinsten oldu.

YARI ÇIPLAK 18 KEDİCİK İLE CANLI YAYIN YAPTI

Adnan Oktar, son programında karşısına oturttuğu yarı çıplak 18 kadın ile canlı yayın yaptı. Canlı yayın sırasında müzikler çalan Adnan Hoca, kendine has dansını yapmayı da ihmal etmedi. Sosyal medyada da Adnan Oktar’ın bu görüntüleri sosyal medyada da günün konusu haline geldi. Videoları izleyen sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu "Adnan Hoca olayı iyice abarttı" yorumunu yaptı. Adnan Oktar’ın kedicikleri ile olan bu görüntüleri zaten sık sık gündeme geliyor. Dönem dönem kediciklerin sosyal medya paylaşımları da olay yaratıyor.