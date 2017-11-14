İstanbul E 5 otoyolu Haramidere – Avcılar üzerinde bir halk otobüsü devrildi. Otobüsün devrilmesinin ardından zincirleme trafik kazası meydana gelirken, kazada yaralananlar olduğu öğrenildi.

E-5 otoyolunun Haramidere-Avcılar güzergahında meydana gelen zincirleme trafik kazasına bir halk otobüsü de karıştı. Devrilen halk otobüsünde yaralanan yolcular olduğu öğrenildi.

HALK OTOBÜSÜ DEVRİLDİ, YARALILAR VAR

Olay yerinden alınan bilgilere göre karıştığı zincirleme kaza sonrası halk otobüsü yola devrildi. İçerisinde yolcuların olduğu sırada meydana gelen kazada, kaç yaralı olduğu konusunda henüz net bir bilgi verilmedi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibinin sevk edildiği öğrenildi. 2 yaralının durumlarının ağır olduğu konusunda gelen bilgiler var.

Ayrıntılar Gelecek…