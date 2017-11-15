Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada kaçakçılıkla mücadele ile ilgili bilgiler verilirken kaçakçıların kullandıkları akıl almaz yöntemlerde paylaşıldı. Kaçakçılıkla mücadelede en son model teknolojiyi kullandıklarını belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, kaçakçıların son zamanlarda uyguladığı bir yöntemin de etleri vücutlarına sararak getirmeleri olduğunu belirtti.

Kaçakçılıkla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, en başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere kaçakçılık ile yapılan mücadelede Bakanlığın en son model teknolojiyi kullandığını belirtti. Bakanlığın kullandığı en son model teknolojiyi anlatan Tüfenkçi, bazı kaçakçıların akıl almaz bir planla vücutlarına etleri sardıklarını ve cihazların bu eti algılamamasından dolayı sınırı geçebildiklerini açıkladı.

BAŞVURULAN YÖNTEMLER AKIL ALMAZ

Kaçakçılıkla ilgili Bakanlığın kullandığı yöntemleri sıralayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi, kaçakçıların sınır kapıları ve gümrüklerde yaptığı akıl almaz yöntemlerle kaçak et ve uyuşturucuları nasıl sınır ve gümrük kapılarından geçirdiklerini anlattı. Sarp Sınır Kapısı’nda yaşanan bir olayı örnek veren Tüfenkçi, vücuduna et saran bir adamın yaptığı yöntemi anlatarak cihazların bu eti algılamamasından dolayı sınır kapısından rahatlıkla geçtiğini ve Gürcistan’a kimlikle gidebildiğini belirtti.

VALİZLER İÇİNDE KAÇIRILMAYA ÇALIŞILAN ÇOCUKLAR

Sınır kapılarında rastlanan kaçakçılıkları açıklayan Tüfenkçi, son zamanlarda sınır kapılarında valiz içinde rastlanan çocukların kaçırılmak istendiğini ve bu çocukların FETÖ’cülerin çocukları olduğunu belirtti. göçmen kaçakçılığından uyuşturucu kaçakçılığına kadar her konuya değinen Tüfenkçi, uyuşturucu kaçakçılığında ise kargo ile gönderilen elbiselere uyuşturucu emdirildiğini elbise ele geçtiğinde suya batırıldığında uyuşturucu maddenin elbiseden kendini bıraktığını ve kurutularak kullanıldığını açıkladı.