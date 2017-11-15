Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamada 15 Kasım 2017 tarihinde hava durumunun ilerleyişi belirtilirken bu sabah saatlerinde meydana gelen yoğun sisin gece saatlerinde de devam etmesi beklendiği ve sürücülerin uyarıldığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Kasım 2017 Çarşamba günü için bölge bölge hava durumu açıklaması yaparken araç sürücüleri için sis uyarısında da bulundu. Bu sabah saatlerinde yer yer görülen yoğun sisin etkisini gece saatlerinde de sürdürmesinin beklendiği belirtilerek araç sürücülerinin dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

15 Kasım 2017 Çarşamba gününde Marmara Bölgesi’nde, parçalı bulutlu bir hava ve yer yer sis bekleniyor. İstanbul 19 derece, Bursa ve Kocaeli’de havanın 22 derece olması bekleniyor. Ege Bölgesi’nde ise havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Marmara Bölgesi’nde olduğu gibi Ege Bölgesi’nde de gece saatlerinde yoğun sis ve puslu havanın hakim olması bekleniyor. İzmir 15 Kasım 2017’de 22 derece, Denizli 20 derece, Kütahya’da hava durumu ise 18 derece. Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde de Paralı bulutlu bir hava hakim olması aynı zamanda gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli bir havanın beklendiği belirtildi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde ise parçalı ve az bulutlu bir havanı n hakim olması bekleniyor. Erzurum ve Kars 12 derece, Diyarbakır ve Gaziantep 20 derece, Şanlıurfa 23 derece olarak hava tahmin raporunda karşımıza çıkıyor.