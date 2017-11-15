İstanbul Sancaktepe’de üniversite okuyan öğrencilerin kalmakta olduğu yurtta 47 öğrenci yedikleri yemekten sonra zehirlendi ve hastaneye kaldırıldı. Yurt yemeğini verenlerin ise taşeron bir firma olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

İstanbul’da korkutan olay! İstanbul Sancaktepe’de Abdurrahmangazi Mahallesi’nde üniversite öğrencilerinin kaldığı ve Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı olarak çalışmakta olan Mahmut Celaleddin Ökten Erkek Öğrenci Yurdu’nda dün akşam adeta herkesi korkutan bir olay yaşandı! Dün akşam yurtta verilen bulgur pilavı, makarna, ciğer ve tavuk yemeklerini yiyen öğrenciler gece 23:00 sıralarında rahatsızlandılar.

47 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Yemeği yiyen öğrencilerin çoğu gece mide bulantısı, kusma ve ishal rahatsızlıklarını yaşamasından dolayı durum hemen yurttaki görevlilere bildirildi. Yurt görevlileri ise çoğu öğrencinin bu şekilde rahatsızlanmasının ardından durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi ve erkek öğrenci yurduna çok sayıda ambulans gönderildi. Yurtta zehirlenen öğrencilere ilk müdahale olay yerinde yapılırken daha sonra ise yedikleri yemekten zehirlenen 47 öğrenci hemen ambulanslar ile hastaneye götürüldü ve hastanede tedavi altına alındı.

Öğrencilerin yemekten zehirlenip hastanelik olmasının ardından yurttaki diğer öğrenciler ise yurt bahçesine çıktı ve yurt yönetimine protestoda bulundu. Marmara Üniversitesi’nde okuduğu öğrenilen Niyazi Gündüz ise olaya ilişkin açıklamalar yaptı. Yemeği yiyen neredeyse tüm arkadaşlarının zehirlendiğini belirten Gündüz, yurda ambulansların gelip gittiğini ancak zehirlenme olayının duyurulmadığını söyledi.