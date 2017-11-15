Ağrı’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Eleşkirt İlçesi’nin kırsal bölgesinde hainlerle sıcak temas sağladı ve çatışma çıktı. Çıkan çatışmada yaralanan 1 uzman çavuş ise hastanede şehit oldu. İşte detaylar…

Ağrı’dan yürek yakan haber! Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor ve hainlerin inlerine girilmeye devam ediyor! Bu operasyonlar ise hainlerin saklandığı tüm bölgelerde devam ediyor. Bir operasyonsa bugün Ağrı’da yapıldı.

1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Terör örgütü PKK’nın barınak ve sığınaklarının tespit edilip imha edilmesi ve terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi için Ağrı’nın Eleşkirt İlçesi’nin kırsal bölgesinde bir operasyon düzenlendi. Kırsal bölgede yapılan operasyonda ise bölücü terör örgütü PKK’lılar ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı ve kırsal alanda çatışma çıktı.

Çatışma esnasında ise 1 uzman çavuş yaralandı ve hemen helikopter ile Ağrı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ise uzman çavuş yapılan bütün müdahalelere karşı şehit düştü. Bölgede ise operasyonların devam ettiği öğrenildi.