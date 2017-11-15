﻿ Ağrı’dan Yürek Yakan Haber! 1 Uzman Çavuş Şehit Oldu

Ağrı’dan Yürek Yakan Haber! 1 Uzman Çavuş Şehit Oldu

Ağrı’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Eleşkirt İlçesi’nin kırsal bölgesinde hainlerle sıcak temas sağladı ve çatışma çıktı. Çıkan çatışmada yaralanan 1 uzman çavuş ise hastanede şehit oldu. İşte detaylar…

Anasayfa GÜNCEL Ağrı’dan Yürek Yakan Haber! 1 Uzman Çavuş Şehit Oldu
Ağrı’dan Yürek Yakan Haber! 1 Uzman Çavuş Şehit Oldu
Ağrı’dan Yürek Yakan Haber! 1 Uzman Çavuş Şehit Oldu Tarih: 2017-11-15 Saat: 13:21:57
Güncelleme : 2017-11-15 13:21:57

Ağrı’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Eleşkirt İlçesi’nin kırsal bölgesinde hainlerle sıcak temas sağladı ve çatışma çıktı. Çıkan çatışmada yaralanan 1 uzman çavuş ise hastanede şehit oldu. İşte detaylar…

Ağrı’dan yürek yakan haber! Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor ve hainlerin inlerine girilmeye devam ediyor! Bu operasyonlar ise hainlerin saklandığı tüm bölgelerde devam ediyor. Bir operasyonsa bugün Ağrı’da yapıldı.

1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Terör örgütü PKK’nın barınak ve sığınaklarının tespit edilip imha edilmesi ve terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi için Ağrı’nın Eleşkirt İlçesi’nin kırsal bölgesinde bir operasyon düzenlendi. Kırsal bölgede yapılan operasyonda ise bölücü terör örgütü PKK’lılar ile güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı ve kırsal alanda çatışma çıktı.

Çatışma esnasında ise 1 uzman çavuş yaralandı ve hemen helikopter ile Ağrı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ise uzman çavuş yapılan bütün müdahalelere karşı şehit düştü. Bölgede ise operasyonların devam ettiği öğrenildi.   

Ağrı Ağrı haberleri Eleşkirt haberleri Eleşkirt'te çatışma Eleşkirt'te şehit olan uzman çavuş haberler PKK TSK terör operasyonu
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu