Yunanistan’ın başkenti Atina’da yaşanan sel felaketi nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Atina’da yaşanan sel felaketinin ardından uzmanlar İstanbul için de uyarı yaptı. İstanbul’da hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Mevsim normallerine gerilemesi beklenen hava sıcaklıklarının ardından yağış da İstanbul’a gelecek. Peki, İstanbul hava durumu nasıl olacak?

Dün gece saatlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina’da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından sel felaketi yaşandı. Sel nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Atina’nın selden en çok etkilenen bölgeleri olan Attika, Nea Peramos ve Mandra bölgelerinde felaketin ardından olağanüstü hal ilan edildiği öğrenildi.

10 KİŞİ ÖLDÜ

Atina’da yaşanan sel felaketinin en az 10 can aldığı öğrenilirken, Attika kasabasında bütün yolların sular altında kaldığı belirtildi. Bölgede ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Sel nedeni ile 3 kişinin de kayıp olduğu gelen bilgiler arasında yer aldı.

İSTANBUL İÇİN UYARILAR ART ARDA GELDİ

Komşu Yunanistan’da yaşanan sel felaketi, İstanbul Hava durumunun nasıl olacağı yönünde soruları da arttırdı. Bugün özellikle Google’de “İstanbul’a kar ne zaman yağacak” aramasında patlama yaşandı. Uzmanlar, İstanbul’da son günlerde mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıklarının düşmeye başlayacağını ve mevsim normallerine gerileyeceğini belirtti. Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre ise hava sıcaklıklarında 20-23 Kasım tarihleri arasında şiddetli düşüş bekleniyor. Hatta, İstanbul'un yüksek kesimlerinde bu tarihlerde kar yağışı bile görülebilir.