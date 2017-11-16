2012 yılına kadar Suriye’de Kimyasal Silahlar Daire Başkanlığını yürüttüğü belirlenen General Zahir Sakid’in iddialarına göre, Esad terör örgütü PKK’ya Türkiye’ye yönelik olarak kullanılması için yüksek oranda hardal gazı verdi.

Kimyasal Silahlar Daire Başkanı olan General Sakid’in yaptığı açıklamalar dehşete düşürdü Suriye’de 2012 yılına kadar Kimyasal Silahlar Daire Başkanlığı görevini yürütmüş olan General Sakid, Esad tarafından ilk başta Türkiye’de kullanılmak şartı ile PKK’yla Kimyasal anlaşma yapıldığı ve kimyasal silahların ilk olarak Türkiye’de kullanılmasının belirlendiği öğrenildi.

PKK VE ESAD KİMYASAL SİLAH ANLAŞMASI YAPTI

2012 yılından hemen önce Suriye ordusunda görevli olan ve Kimyasal Silahlar Daire Başkanlığı’nda yer alan General Sakid’in iddialarına göre, 31 Ağustos 2015 tarihinde terör örgütü PKK ve Esad rejimi kimyasal silah anlaşması yaptı. Yapılan anlaşma sonrasında Esad rejiminin PKK’ya ilk olarak Türkiye’de kullanılmak şartı ile yüksek oranda hardal gazı verdiği iddia edildi. General Sakid’in oranlarına göre, Esad rejiminden PKK’nın eline geçen ve ucunda hardal gazı kapsülü olan 100 adet füze bulunuyor ve PKK’nın bu füzeleri kullanmak için ilk hedefinin Türkiye olduğu iddia ediliyor.