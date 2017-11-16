﻿ Türkiye Fırıncılar Federasyonu Açıkladı: Ekmeğe Zam Gelecek Mi?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Açıkladı: Ekmeğe Zam Gelecek Mi?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu “Ekmeğe Zam Gelecek Mi” sorularına son noktayı koydu. Federasyondan yapılan açıklamada, ekmek fiyatlarında kilogramın 5 lirayı geçmeyeceği belirtilerek, 200 gram ekmeğin fiyatının ise 1 TL olacağı ifade edildi.

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu Açıkladı: Ekmeğe Zam Gelecek Mi?
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Açıkladı: Ekmeğe Zam Gelecek Mi? Tarih: 2017-11-16 Saat: 12:00:42
Güncelleme : 2017-11-16 12:00:42

Türkiye Fırıncılar Federasyonu “Ekmeğe Zam Gelecek Mi” sorularına son noktayı koydu. Federasyondan yapılan açıklamada, ekmek fiyatlarında kilogramın 5 lirayı geçmeyeceği belirtilerek, 200 gram ekmeğin fiyatının ise 1 TL olacağı ifade edildi. 

Ekmek fiyatları hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları konusunda kamuoyuna yanlış bilgilendirmeler yapıldığını belirtti. Balcı açıklamasında, İstanbul’da 250 gram ekmeğin fiyatının 1,5 TL olduğu iddialarının doğru olmadığını belirterek, 2018 yılının 6. ayına kadar zam yapılmayacağını söyledi. Balcı, ekmeğin kilogram fiyatının 5 TL’den fazla olmayacağını dile getirerek, 200 gram ekmek fiyatının 1 TL olduğunu söyledi. 

2018 YILININ İKİNCİ YARISINA KADAR ZAM YOK
2018 Haziran'a kadar ekmek fiyatlarına zam gelmeyeceğini belirten Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, basında iddia edilen ekmeğin gramının düşürüldüğü ve gizli zam konularını da kesin olarak yalanladı. Ekmek fiyatlarının kilogram üzerinden hesaplandığını belirten Balcı, zammın kesinlikle söz konusu olmadığını söyledi. 

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