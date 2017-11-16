Sıra dışı bir ülke olan Hollanda, yine sıra dışı bir yasaya imza attı. Artık Hollanda’da iki tarafın da rızası olması durumunda öğrenciler özel dersi cinsel ilişki karşılığında alabilecekler. Yaşı 18 yaşından büyük olan öğrenciler, para ödemek yerine özel ders karşılığında cinsel ilişkiye girebilecek.

Hollanda hükümeti şok eden bir yasaya imza attı. Bu yasa ile birlikte özel ders alan öğrenciler, 18 yaşından büyük olmaları durumunda karşılığında cinsel ilişki yaşamayı teklif edebilecek. Her ne kadar dönem dönem sıra dışı olaylar yaşanan bir ülke olsa da Hollanda’da bu yasa tartışma konusu oldu.

PARA İLE CİNSEL İLİŞKİ YAŞANMASI YASAK

Yakın zamanda konunun meclisten geçeceğini belirten Ulaştırma Bakanı Melanie Schultz van Haegen ve Adalet bakanı Ard van der Steur, özel ders sonucunda cinsel ilişkinin iki tarafın da rızası ile olmasının yasal olacağını, ancak bu ilişki için para talep edilmesinin fuhuşa gireceğini söyledi.

DERS ÜCRETİ OLARAK İLİŞKİ TEKLİF EDEBİLECEK

Daha önce ülkede sürüş eğitmenlerine cinsel ilişki karşılığında ders verdikleri tespit edildiği için soruşturma açılmıştı. Söz konusu yasa da bu olayın ardından gündeme geldi. O dönem de soruşturmada iki tarafın da rızasının olduğu ortaya çıkmış ve taraflara ceza verilmemişti.

KARARA TEPKİLER DE VAR

Ülkede böyle olaylar çok sık yaşansa da bazı kesimler Cinsel ilişki ile ödeme yapılmasının fuhuşa teşvik olduğunu da düşünüyor. Daha yasa onaylanması ancak, şimdiden bu konuda ülke ikiye bölündü.