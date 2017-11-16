﻿ Arap İş Adamı Amerikalı Modelin Bekareti İçin 3 Milyon Dolar Ödedi

Arap İş Adamı Amerikalı Modelin Bekareti İçin 3 Milyon Dolar Ödedi

Amerikalı 19 yaşındaki model, internet üzerinden bekaretini satışa çıkarmıştı. Açık arttırma ile satılan bekarete Abu Dabili bir iş adamı 3 milyon Dolar verdi.

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Arap İş Adamı Amerikalı Modelin Bekareti İçin 3 Milyon Dolar Ödedi
Arap İş Adamı Amerikalı Modelin Bekareti İçin 3 Milyon Dolar Ödedi Tarih: 2017-11-16 Saat: 19:30:12
Güncelleme : 2017-11-16 19:30:12

Amerikalı 19 yaşındaki model, internet üzerinden bekaretini satışa çıkarmıştı. Açık arttırma ile satılan bekarete Abu Dabili bir iş adamı 3 milyon Dolar verdi. 

Amerikalı olduğu ve ismini Giselle olarak açıklayan 19 yaşındaki model, bekaretini internet üzerinden satışa çıkartmıştı. En yüksek ücreti ödeyene bekaretini vereceğini söyleyen genç modele Abu Dabili bir iş adamı 3 milyon Dolar ödemeyi kabul etti. 

TEK GECE İÇİN 3 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK
Abu Dabili bir iş adamının Amerikalı modele İsmi açıklanmayan bir Hollywood yıldızından daha fazla para teklif ettiği öğrenilirken, genç kızın bekaretini 3 milyon dolar karşılığında Arap iş adamına sattığı açıklandı. Amerikalı model ise konu hakkında yaptığı açıklamada, hiç bu kadar fazla para vereceklerini hayal etmediğini belirterek, herkesin bu konuda özgür olduğunu, ilk gecesini istediği gibi yaşayabileceğini ve kendisine saygı duyulması gerektiğini dile getirdi. Çiftin, Almanya'da bir otelde cinsel ilişki yaşayacağı ve bu sırada yakınlarda güvenlik görevlilerinin bekleyeceği öğrenildi. 

 

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