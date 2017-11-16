Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Hava durumu için yeni uyarılarda bulundu. İstanbul’a ilk kar ne zaman yağacak sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Gelecek hafta Salı ya da Çarşamba gecesi aniden düşecek olan sıcaklıkların ardından İstanbul’a yılın ilk karı da yağabilir. İşte İstanbul hava durumu hakkında Meteoroloji'den son değerlendirmeler…

Meteoroloji'de yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul’da yeni hafta ile birlikte hava sıcaklıkları da düşecek. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde sıcaklık düşüşüne bağlı olarak kar yağışı da görülebilir.

SALI YA DA ÇARŞAMBA KAR GELEBİLİR

Bugünden itibaren İstanbul’da hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Hafta sonunda da kapalı bir havanın hakim olacağı İstanbul’da pazar, pazartesi ve Salı günleri sağanak yağış bekleniyor. Salı gününden itibaren kentte sıcaklıklar daha da düşecek ve salı ya da çarşamba gecesi kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı da görülebilecek.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN DİĞER İLLER

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul’un yanı sıra Bolu, Karabük'te de Salı günü kar yağışı bekleniyor. Kastamonu, Bilecik, Kırklareli, Çankırı ve Kütahya’da da yeni hafta karla karışık yağmur bekleniyor.

MEVSİMİN İLK KARI KAPIDA

İstanbul'un yüksek kesimlerinde Salı ya da Çarşamba gecesi yılın ilk karı görülebilir. Yapılan değerlendirmelerde şehir merkezi açısından ise meteorolojik modellerin farklı olduğu belirtildi. Merkezde bu günlerde yağış hakim olurken, düşük bir ihtimal de olsa kar ya da karla karışık yağmur da bekleniyor. Ayrıca gelecek hafta ortasından itibaren İstanbul'da sıcaklıklar gündüz 6-7 derecelere gece ise 2-3 derecelere kadar düşecek.