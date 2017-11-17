İstanbul Sarıyer’de oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Alınan bilgilere göre, polis ekiplerinin yaptığı ‘dur’ ihtarına uymayan ve çalıntı bir kamyonetle kaçmaya çalışan şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi. Hareketli anların yaşandığı nefes kesen operasyona özel harekat polislerinin de katıldığı öğrenildi.

Olay, İstanbul Sarıyer’de meydana geldi. Gelen bilgilere göre, polis ekipleri Ataşehir’de çalınan kamyonetin Sarıyer’de olduğu tespitine vardı ve çalıntı aracın bulunması için harekete geçti. Sarıyer’de çalıntı aracı tespit eden polis ekipleri aracı çalan şahsın tüm uyarılara rağmen durmayarak polise ateş açmaya başlamasıyla nefes kesen bir kovalamaca başladı.

ÖZEL HAREKATÇILAR SEVK EDİLDİ

Şüpheli şahıs ve polis arasında yaşanan kovalamaca sürerken şüpheli şahsın çaldığı kamyoneti bir sokak arasına bırakarak kaçması üzerine şüpheli şahsın yakalanması için operasyon başlatıldı. Bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri de şahsın yakalanması için başlatılan operasyona dahil oldu. Çevrede operasyon başlatan ve kaçan şahsı arama çalışması yapan polis ekipleri şahsı bir apartmanın bahçesinde yakaladı.

BACAĞINDAN VURULDU

Polis ekipleri tespit ettikleri şahsı yakalamak için bacağından vurmak zorunda kaldı. Yaralanan şüpheli şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekiplerinin yaşanan olayla ilgili detaylı soruşturma başlattığı öğrenildi. Polislerin yaptığı operasyonda bacağından vurularak yakalanan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi de verildi.