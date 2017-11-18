14 yaşındaki kız dehşeti yaşadı. Yaşları 20 – 21 arasında değişen 3 kişi tarafından kaçırılan kız, 5 gün içerisinde internet üzerinden 20 farklı erkeğe satıldı.

İngiltere'de yaşanan korkunç olayda, 14 yaşındaki kız çocuğunu kaçıran yaşları 20 – 21 olan 3 kişi kızı internet sitesi üzerinden 5 gün içerisinde 20 kişiye sattı.

KÜÇÜK KIZIN SİTEDE FOTOĞRAFLARINI GÖREN POLİS HAREKETE GEÇTİ

Aile kızlarından haber alamayınca polise gitti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede kızın fotoğraflarının bir internet sitesinde yer aldığını gördü. Bunun üzerine küçük kızın zorla tutulduğu eve baskın düzenlendi. Saldırganlar 14 yaşındaki kızı banyo penceresinden kaçırmaya çalışırken yakalandı.

20 FARKLI ERKEĞE AİT SPREM BULUNDU

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, kaçırılan kızın 5 gündür hapsedildiği odada bulunan yatakta, 20 farklı erkeğe ait sperm örneği buldu. Küçük kızın 5 gün içerisinde internet üzerinden 20 kişiye satıldığı düşünülüyor.