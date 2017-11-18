Eski Milli halterci ve Olimpiyat şampiyonu olan namı diğer ‘Cep Herkülü’ Naim Süleymanoğlu, tedavisinin sürdüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Bir süredir İstanbul Ataşehir’de özel bir hastanede tedavi görmekte olan ve son olarak geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınan ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Naim Süleymanoğlu, tedavisinin sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.

KARACİĞER NAKLİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

50 yaşında yaşama gözlerini yuman Naim Süleymanoğlu, 28 Eylül tarihinde Ataşehir’de yer alan özel bir hastanede tedavi altına alınmış ve 6 Ekim tarihinde gerçekleştirilen karaciğer nakli ile hastanede tedavisinin devam ettiği biliniyordu. Tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyata alınmış ve ameliyat sonrasında yeniden yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Naim Süleymanoğlu bugün tedavi gördüğü İstanbul Ataşehir’deki özel bir hastanede hayata gözlerini yumdu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

23 Ocak 1967 yılında dünyaya gelen Naim Süleymanoğlu, efsanesi olduğu haltere 1977 yılında başladı. Süleymanoğlu, henüz 15 yaşındayken Brezilya’da düzenlenen ‘Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda 52 kilo kaldırarak iki altın madalyanın sahibi olmuştu. Bunun hemen ardından 16 yaşında bir rekora daha imza atan Süleymanoğlu, bununla beraber halter tarihinin en genç dünya rekortmeni unvanını almıştır. 1988, 1992 ve 1996 yıllarında tam üç kez Olimpiyat şampiyonu olan Naim Süleymanoğlu, 8 kez dünya şampiyonu olarak kendi kilosunun üç katından fazla ağırlık kaldırarak halterin efsanesi haline geldi. Naim Süleymanoğlu, geride bıraktığı ömrüne büyük ve dolu dolu başarılar bırakırken Türkiye’ye güreş dışında ilk kez altın madalya getiren isimdir.