Soğuk hava hazırlıklarına şimdiden başlasanız iyi olur. Çünkü hava sıcaklıkları hafta başından itibaren ciddi derecede düşecek. Yurdun birçok iline, yeni gelen soğuk hava dalgası ile birlikte yılın ilk karı da düşecek. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan’da yaşanan sel felaketine neden olan yağışlı sistem, batıdan Türkiye’ye giriş yapacak. Peki, hangi illere kar yağacak? İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul’a ilk kar ne zaman yağacak?

Türkiye’de kış yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlıyor. Hava sıcaklıkları düşmeye başladıkça bir çok kişi de “Kar ne zaman yağacak?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Yurt genelinde Pazartesi gününden itibaren soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başlayacak. Bazı bölgeler yeni soğuk hava dalgası ile birlikte, kar yağışı da başlayacak. Pazartesi günü, Trakya ve İstanbul özellikle Avrupa yakasına şiddetli sağanak yağış gelecek. Meteoroloji, vatandaşları sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ege Bölgesi’nde de sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültüsü ve yıldırım olayları da görülecek. Yunanistan’da çok ciddi su baskınlarına ve can kayıplarına neden olan sağanak yağış, Türkiye’ye girerken etkisini düşürecek, ancak yine de sel ve doluya neden olabilir.

İSTANBUL’A YILIN İLK KARI NE ZAMAN YAĞACAK?

Gelecek hafta başından itibaren, İstanbul’un yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili olmaya başlayacak. Salı günü ise İstanbul’da yılın ilk karı yağabilir. İstanbul’da etkili olacak olan kar yağışının yoğun olmayacağı düşünülüyor, ancak buna bağlı olarak hava sıcaklıkları ciddi derecede düşecek.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Soğuk ve yağışlı hava batıdan başlayarak yurdu etkisi altına alacak. Salı gününden itibaren soğuk hava yurt geneline yayılacak. Kar yağışı ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde görülecek. Hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru biraz artacak ve mevsim normallerine dönecek.