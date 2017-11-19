FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün ABD'de yaşadığı lüks hayat objektiflere yansıdı. AA tarafından görüntülenen Hakan Şükür’ün San Francisco kentinde eşine bir kafe açtığı ve 3 milyon dolarlık evde yaşadığı öğrenildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Türkiye’den kaçarak ABD’de yaşamaya başlamıştı. Anadolu Ajansı ekibi ABD'nin San Francisco kentinde lüks bir hayat süren Hakan Şükür’ü görüntüledi. 19 Kasım 2015'de ABD’ye kaçan Hakan Şükür’ün Türkiye’deyken türbanlı olan eşinin orada açıldığı da dikkatlerden kaçmadı.

EŞİNE KAFE AÇMIŞ

ABD'nin San Francisco kentinde Palo Alto'nun en işlek caddesi University Avenue yakınında eşine Bakery-Cafe" isimli bir kafe-restoran açan Şükür'ün lüks yaşamı devam ediyor. İddialara göre bu kafe, Türkiye’den ABD’ye kaçan FETÖ’cülerin de buluşma adresi haline geldi. Bir çok ünlü isim de kafenin bulunduğu lüks bölgede yaşıyor. Ayrıca Apple gibi birçok teknoloji şirketinin ofis ve satış mağazalarıyla Stanford Üniversitesi gibi önemli merkezler de bu bölgede yer alıyor.

EŞİ ABD’DE AÇILDI

Hakan Şükür’ün eşi Beyda Şükür, Türkiye’de tesettürlüydü. Çift birlikte Hacca gitmiş, Beyda Şükür burada kapanma kararı almıştı. ABD’de çekilen görüntülerde Beyda Şükür’ün başını açtığı da görüldü. Hakan ve Beyda Şükür, kafede işlerle birlikte ilgileniyor.

3 MİLYON DOLARLIK EVDE OTURUYOR

Hakan Şükür, Türkiye’den kaçtıktan sonra ABD’de ailesi ile birlikte lüks bir yaşam sürmeye başladı. Bölgede yapılan incelemede yaşadıkları evin 3 milyon dolar değerinde olduğu da görüldü. 2015 yılının Eylül ayından bu yana kiralandığı öğrenilen evin aylık kirası ise 6 bin 850 dolar.