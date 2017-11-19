Sivaslı Cindy olarak ünlenen güzel manken Tülin Şahin, 29 Kasım’da Çin’de düzenlenecek olan Victoria Secret defilesinde podyuma çıkacak. Tülin Şahin, bu defile ile birlikte Victoria Secret'ta podyuma çıkacak olan ilk Türk manken de olacak.

Bu yıl 29 Kasım’da Çin'in Shanghai kentinde yapılacak olan Victoria's Secret Fashion Show’da Melekler arasında bir de Türk olacak. Sadece saylı günler kalan defilede, Gigi Hadid çok merak ediliyordu. Ancak, Gigi Hadid bir açıklama yaparak Çin’e gitmeyeceğini söyledi. Katy Perry'nin de gösteride sahne alması düşünülüyordu, ancak o da programı iptal etti. Pembe halı da Victoria Secret Meleği olarak yürüyen ilk Türk manken ise Tülin Şahin olacak.

GİGİ HADİD ÇİN’E GİTMEYECEK

2017 Victoria's Secret Fashion Show, bu yıl 29 Kasım’da Çin’de yapılacak. Melekler ile birlikte ünlü model Gigi Hadid'in de podyuma çıkması planlanıyordu. Ancak, aynı show’da sahne alması planlanan Katy Perry gibi Gigi Hadid'in de Çin’e girmesi yasaklandığı için iki yıldız da programını iptal etmek zorunda kaldı. Gigi Hadid'in geçtiğimiz Şubat ayında Buddha şeklinde olan kurabiyenin taklidini yapması ve ırkçılıkla suçlanması nedeniyle Çin’e girmesi yasak. Katy Perry’nin ise 2015 yılında Taipei'de verdiği konserinde giydiği elbisede Tayvan bayrağında da yer alan ayçiçek tasarımlı bir elbise giymesi nedeniyle Çin tarafından ırkçılıkla suçlandığı öğrenildi. Sosyal medyada açıklama yapan Gigi Hadid, Çin’e gitmeyeceğini duyurdu.

TÜLİN ŞAHİN PODYUMA ÇIKAN İLK MELEK OLACAK

Victoria Secret Fashion Show'un bu yıl yapılacak defilesinde podyuma çıkacak olan güzel manken Tülin Şahin, ilk Türk Victoria Secret meleği olacak. Güzel manken hazırlıklar için Çin'in Shanghai kentine gitti. 20 Kasım’da güzel mankenin dünyaca ünlü mankenler ile birlikte olan 'pink carpet'te yürümesi bekleniyor.