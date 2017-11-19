Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbullular için yapılan uyarıda yarın sabah saatlerine dikkat çekildi. Sabah saatlerinde sıcaklıklarda düşüş yaşanacağını belirten Meteoroloji, İstanbul’da kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan kritik açıklamada, İstanbul’da yarın sabah saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşeceği ve yağışlı havanın etkisini göstermeye başlayacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan tahminlere göre, yağışların beklendiği bölgelerde hava sıcaklığının 4 derece birden düşmesinin beklendiğini belirtti.

SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Yapılan son değerlendirmelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber ilk olarak bu gece saatlerinden itibaren Aydın ve Muğla’nın kıyı ilçelerinde, yarın sabah saatleri itibari ile de İstanbul Anadolu Yakası’nda başlaması beklenen yağışlı havanın aynı zamanda Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Yalova illerinde de etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havaya karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıyor.

SOBA ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT

Öte yandan yapılan değerlendirmeler sonucunda bugün itibari ile İç Anadolu’nun doğusu ve Orta Doğu Karadeniz iç kesimlerinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı. Aynı zamanda bugün itibari ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde olmak üzere rüzgarın etkisi ile meydana gelebilecek toz taşınımına karşı da vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji, toz taşınımında görülebilecek çamur şeklindeki yağış, görüş mesafesindeki azalış ve hava kalitesinde azalma görülme risklerine karşı tedbirli olmaları konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önemle uyarıldı.