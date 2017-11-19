Eski Milli halterci ve Olimpiyat Şampiyonu Naim Süleymanoğlu dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş ve tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Halterin efsane ismi Naim Süleymanoğlu’nun cenazesi Türk bayrağına sarılı şekilde Fatih Camii’ne getirildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı camide zabıta ve güvenlik güçleri tedbiri elden bırakmadı.

Dün, tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden ve arkasında büyük başarılar dolu dolu şampiyonluklar bırakan Milli halterci ve Olimpiyat şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun cenazesi öğle namazı sonrasında Fati Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Mezarlığına götürülerek defnedilecek. Alınan bilgilere göre, Naim Süleymanoğlu’nun cenazesi yoğun güvenlik önlemleri arasında Fatih Camii’ne ulaştı.

EN BÜYÜK RAKİBİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLAMAYA GELDİ

Efsane isim Naim Süleymanoğlu’nu son yolculuğuna uğurlamaya en büyük rakibi olan Yunan Leonidis de geldi. En büyük rakibi olan Leonidis’in Naim Süleymanoğlu’nun ölüm haberini aldıktan sonra kendisini iyi hissetmediğini söylediği ve Naim Süleymanoğlu’nu son yolculuğuna uğurlarken cenazede yer almak istediğini belirterek ekonomik anlamda iyi durumda olmadığını iletti. Leonidis’in yaptığı açıklamanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak hemen harekete geçti ve gerekli yerlere verdiği özel talimat ile Yunan Leonidis’i uçakla saat 07.00’da Yunanistan’dan Türkiye’ye getirtti. Leonidis, Eski ve en büyük rakibi olan Naim Süleymanoğlu’nun cenaze törenine katılacak ve güçlü rakibini son yolculuğuna uğurlayacak.