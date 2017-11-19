İzmir’den son dakika haberi geldi. Son günlerde art arda depremlerin olduğu kentte bugün 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Karaburun açıklarında yaşanan depremin ardından kentte kısa süreli panik yaşandı.

İzmir’de bugün saat 12.14'te Karaburun açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan verilere göre 4.2 büyüklüğünde olan deprem, yerin 9.3 kilometre derinliğinde oldu. İzmir kent merkezinde de hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı.