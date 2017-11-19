İstanbul’da sansasyonel eylem yapmaya hazırlandığı belirlenen "Baver" kod adlı PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı. Polis eylem hazırlığı yapan teröristin yakalanması için çalışma başlatırken, teröristin fotoğrafları da basınla paylaşılarak, görenlerin hemen polisi araması istendi.

Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve eylem için İstanbul'a geldiği belirlenen "Baver" kod adlı Yunus Sanamalı'nın sansasyonel eylem planladığı istihbaratı üzerine polis alarma geçti.

İSTANBUL'A GELDİ, HER YERDE ARANIYOR

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosunda olduğu öğrenilen Sanamalı'nın İstanbul’da sansasyonel eylem planladığı istihbaratı üzerine emniyet birimleri alarm durumuna geçti. Sahte kimlik kullanan ve yakalanmamak için sürekli yer değiştiren teröristin fotoğrafları emniyet tarafından basınla da paylaştı. Emniyet yetkilileri teröristi gören vatandaşların hemen polisi araması için de uyarıda bulundu.

YARDIM EDEN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda "Baver" kod adlı PKK'lı teröriste yardım ettiği belirlenen 14 şüpheliyi gözaltına almıştı. Sanamalı'ya keşif, barınma, ulaşım ve lojistik destek sağladıkları gerekçesi ile 6 kişi tutuklandı. Sanamalı ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 3 kişi ise her yerde aranıyor.