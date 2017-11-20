Mersin 20 Kasım 2017 Hava Durumu herkes tarafından merak ediliyor. Dün Mersin’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu. Kentte sel ve su baskınları yaşanırken, sağanak yağış da hala etkili olmaya devam ediyor. Peki, Mersin 20 Kasım 2017 Hava Durumu nasıl olacak? Mersin’de 20 Kasım 2017 günü okullar tatil olacak mı?

Mersin’de dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel baskınları yaşandı. Maddi hasara da neden olan dolu ve sağanak yağışın ardından öğrenciler sosyal medya üzerinden okullar tatil mi sorusunu sormaya başladı. Peki, Mersin’de bugün hava nasıl olacak? Mersin'de Bugün Okullar Tatil Olacak Mı?

ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

Mersin’de dün etkili olan şiddetli yapış nedeniyle hayat adeta felç oldu. Aynı zamanda dolu yağışının da etkili olduğu kentte evler ve araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Sağanak yağış kentte hala devam ederken, öğrenciler ise sosyal medyada aynı sorunun yanıtını arıyor. Mersin’de okullar tatil olacak mı?

MERSİN’DE 20 KASIM 2017 OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz Mersin’de okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama yok. Yetkililerden alınan bilgilere göre okulların tatil olması durumunda Valilik tarafından bir açıklama yapılacak. Ancak, Mersin Valiliği internet sitesinde henüz okulların tatil olduğuna dair bir duyuru yapılmadı. Yetkililer öğrencileri sahte hesaplar konusunda da uyardı ve itimat etmemelerini istedi.

TARSUS’TA BUGÜN DE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Pazartesi günü için Mersin’de sağanak yağış uyarısı yapılmaya devam ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Tarsus’ta bugün de kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı.