﻿ İstanbul'da Yağmur Başladı, Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul Hava Durumu 20 Kasım 2017

İstanbul'da Yağmur Başladı, Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul Hava Durumu 20 Kasım 2017

İstanbul Hava Durumu 20 Kasım 2017 günü nasıl olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan uyarılar sonuç verdi. Dün gece saatlerinden itibaren İstanbul Avrupa yakasında sağanak yağış etkili olmaya başladı. Peki, uyarıları yapılan kar yağışı İstanbul’da ne zaman yağacak? İstanbul’a ilk kar ne zaman yağacak?

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İstanbul'da Yağmur Başladı, Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul Hava Durumu 20 Kasım 2017
İstanbul'da Yağmur Başladı, Kar Ne Zaman Yağacak? İstanbul Hava Durumu 20 Kasım 2017 Tarih: 2017-11-20 Saat: 08:07:11
Güncelleme : 2017-11-20 08:07:11

İstanbul Hava Durumu 20 Kasım 2017 günü nasıl olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan uyarılar sonuç verdi. Dün gece saatlerinden itibaren İstanbul Avrupa yakasında sağanak yağış etkili olmaya başladı. Peki, uyarıları yapılan kar yağışı İstanbul’da ne zaman yağacak? İstanbul’a ilk kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji günlerdir Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilin soğuk hava dalgasının etkisine gireceği konusunda uyarılarda bulunuyordu. Yunanistan’ın ardından Türkiye’de de etkili olması beklenen soğuk hava dalgası ile birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düşecek ve hatta Türkiye’nin bir çok ilinde kar yağışı da görülecek. Peki, İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL HAVA DURUMU 20 KASIM 2017
İstanbul Hava Durumu 20 Kasım 2017 günü için belli oldu. Bugün İstanbul’da kapalı ve yer yer sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazartesi sabah saatlerinde şiddetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Özellikle Salı gününe dikkat çeken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’a yılın ilk karının Pazartesi ya da Salı gecesi yağabileceğini ifade etti. 

 

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