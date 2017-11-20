Başında 4 milyon lira ödül olan ve kırmızı listede aranan PKK’lılar arasında yer alan Hülya Eroğlu’nun son yaptığı telsiz konuşması deşifre edildi. Konuşmada PKK’lı teröristin sıkışıp kaldık şeklindeki sözleri dikkat çekerken, ‘Mağarada benin kadın olarak ne işim var?’ dediği de görüldü.

Başına 4 milyon lira ödül konan ve kırmızı listede aranan PKK’lılar arasında yer alan terörist Hülya Eroğlu, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Operasyonun ardından kırmızı listedeki PKK’lı kadın teröristin örgütün sözde lideri ile yaptığı bir telsiz konuşması deşifre edildi. Kadın teröristin yaptığı son telsiz görüşmesinde mağarada sıkışıp kaldığını söylediği öğrenildi.

İSTİHBARAT 12 ŞİFRELİ GÖRÜŞMEYİ ÇÖZDÜ

Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri tarafından yaklaşık 4 bin 412 teröristin etkisiz hale getirilmesi sonrasında PKK paniklemiş ve yeni yöntem arayışlarına girmeye başlamıştı. Bulunan son yöntemde Kandil’deki teröristlerin yanına örgütün sözde üst düzey yöneticilerini gönderdi. İstihbarat birimleri ise kırmızı listede aranan ve başına 4 milyon lira ödül konan kadın terörist Hülya Eroğlu’nu yakın takibe aldı. Birimler Ağustos ayında 12 ayrı şifreli görüşmeyi çözerek kadın teröristi hem teknik hem de fiziki takibe aldı. Hülya Eroğlu’nun yerini tespit eden İnsansız Hava Araçları sayesinde 215 güvenlik görevlisini şehit eden kadın terörist Hülya Eroğlu, SİHA’larla düzenlenen büyük bir hava harekatı sonrasında kırmızı listedeki kadın terörist Hülya Eroğlu ile beraber 4 PKK’lı teröristin cesedini toprağa gömülü halde bulduğunu açıkladı.