Alınan son dakika bilgisinde gazeteci Ali Tarakçı İstanbul Esenyurt’ta aracında silahlı bir saldırıya uğradı. Tarakçı’nın uğradığı saldırı sonucunda yaralandığı öğrenilirken olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldığı bilgisi alındı.

İstanbul Esenyurt’ta aracı içinde silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Ali Tarakçı, olay yerine çağırılan ambulans ile yaralı olarak çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

ARACINA DOĞRU İLERLERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Olayla ilgili alınan bilgide, gazeteci Ali Tarakçı’nın aracına doğru yöneldiği sıralarda silahlı bir saldırıya uğradığı ve yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonucunda yaralanan Tarakçı, ambulansla çevredeki bir özel hastaneye kaldırılırken polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

ALİ TARAKÇI KİMDİR?

Gazeteci Ali Tarakçı, 1964 yılı Sinop doğumludur. İlkokulu İstanbul Zeytinburnu’nda tamamlayan Tarakçı, ortaokul ve lise eğitimini ise İstanbul Sefaköy’de aldı. Evli ve 4 çocuk babası olan Tarakçı, üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 25 yıldır günlük gazetelerde deneme, makale yazarak yöneticilik görevinde bulundu. İstanbul 89.5 ve 96.0 frekanslı iki radyonun sahibi ve ortağı olduğu bilinen Tarakçı, günlük olarak makale ve deneme yazmaya devam ederken Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sarı Basın Kartına da sahip olduğu biliniyor.