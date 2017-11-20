Şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Siyah İnci dizisi ile izleyenlerin karşısına geçen güzel oyuncu Hande Erçel, ünlü şarkıcıya olan hayranlığını yatak odasına yatağının başucunda çizdirdiği dev Sezen Aksu resmiyle ispatladı. Erçel, sosyal medya hesabından çizilen resmin fotoğrafını paylaştı ve resmi çizen arkadaşına teşekkür etti.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, ünlü şarkıcı Sezen Aksu’ya olan hayranlığını yatak odasında yatağının başucundaki duvara çizdirdiği dv Sezen Aksu resmi ile bir kez daha göstermiş oldu.

DUVARINA SEZEN AKSUNUN ALBÜM KAPAĞINDAKİ FOTOĞRAFI ÇİZDİRDİ

Güzel oyuncu Hande Erçel, güzelliği ve başarılarıyla herkesi kendisine hayran bırakırken kendisinin de hayran olduğu bir ünlü olduğunu gösterdi. Büyük bir Sezen Aksu hayranı olduğunu sık sık dile getiren ve usta sanatçı Sezen Aksu’nun bütün şarkılarını ezbere bildiğini söyleyen Hande Erçel, son olarak yatak odasında yatağının hemen başucundaki duvarına Sezen Aksu’nun ‘Düğün Cenaze’ isimli albümünde yer alan albüm kapağındaki fotoğrafı çizdirdi. Yatağının başucundaki Sezen Aksu resmi ile poz veren Hande Erçel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa resmi çizen arkadaşını etiketleyerek teşekkür ettiği bir not düştü.

HANDE ERÇEL HAYATINDAN ŞEKERİ ÇIKARDI

Televizyon dünyasında güzelliği ve sempatik mimikleri ile izleyenlerin dikkatinde olan ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz yaz döneminden itibaren almaya başladığı aşırı kilolarla sık sık magazin gündeminde olmuştu. Erçel, aldığı fazla kilolardan kurtulmak için hayatından şekeri tamamen çıkarttığını ve haftanın 3 günü düzenli bir şekilde pilates yaptığını söyledi. Ünlü oyuncu zayıflamasındaki en etkili yönetimin ise uyguladığı çok özel bir formül olduğunu belirtti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com