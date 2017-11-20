İdlib'de bulunan AA muhabirlerinden alınan bilgilere göre terör örgütü militanları, TSK'nın İdlib-Afrin hattındaki Daret İzzet gözlem noktasına havan topu ile saldırdı. Gözlem noktasının çevresine 5 havan topu düştüğü öğrenildi.

AA muhabirlerinden alınan bilgilere göre PKK/PYD, İdlib'deki TSK Gözlem Noktasına havan topu ile saldırdı. Daret İzze'nin Samaan Kalesi bölgesindeki gözlem noktasının çevresine 5 havan topu atılırken, toplardan birinin İzze'nin Samaan Kalesi bölgesindeki gözlem noktasının yaklaşık yüz metre yakınına düştüğü öğrenildi.

SİVİL YERLEŞİM YERLERİNE DÜŞTÜ

Atılan havan toplarından diğerlerinin ise sivil yerleşimlere düştüğü öğrenildi. Saldırıda Türk askerlerinden ve sivillerden ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, terör örgütünün bu saldırısına TSK’da anında ateş açarak karşılık verdi.

12 EKİM’DE BÖLGEYE GİTMİŞLERDİ

Türkiye, Rusya ve İran arasında imzalanan Astana anlaşması çerçevesinde, Türk askeri 12 Ekim tarihinde İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için bölgeye gitmişti. TSK, Suriye-Türkiye sınırı yakınındaki İdlib-Afrin hattında Salve köyü ile Samaan Kalesi yakınlarında gözlem noktalar kurmuştu. Türk askerinin gözlem noktalarından biri de Şeyh Akil Tepesi'nde yer alıyor. Bölgede gerginliğin azaltılması için TSK’nın 12 ateşkes gözlem noktası kurması planlanıyor.