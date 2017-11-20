Dünyanın en ünlü seri katili olarak tanınan Charles Manson 83 Yaşında Öldü. 1960’lı yıllarda bir tarikat yöneten, işlediği seri cinayetlerin ardından tutuklanarak önce idama, ardından da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Manson, 9 vahşi cinayetin de zanlısıydı.

Charles Manson, Polonyalı aktör, yönetmen, yapımcı ve senarist Roman Polanski’nin hamile eşi Sharon Tate’in de aralarında bulunduğu 9 kişiyi vahşi şekilde katletmişti. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan dünyanın en ünlü seri katili Charles Manson, 83 yaşında hayatını kaybetti.

ESKİ BİR MÜZİSYENDİ

Manson, aynı zamanda eski de bir müzisyendi. Kurduğu tarikata “Manson Ailesi” ismini veren seri katil, tarikat üyelerini de kendisi gibi seri katillerden seçmişti. Manson’un işlediği cinayetlerle hiçbir zaman kendisinin bir bağı olduğu kanıtlanamadı. Fakat mahkeme, tarikatının kendi emirleriyle yedi kişiyi öldürmesinin ardından Manson’u suçlu buldu. 1971 yılında tutuklanarak önce idam, ardından da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Manson’un daha sonra 2 kişiyi daha öldürdüğü belirlenmişti. Toplam 9 vahşi cinayetin sorumlusu olarak görülen ve dünyanın en ünlü seri katili olan Manson, bugün 83 yaşında öldü.