Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilerin merak içerisinde beklediği kadro durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika açıklaması yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilerin durumunun meclise hangi tarihte taşınacağını duyurdu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Taşeron işçilerin kadro durumu hakkına beklenen açıklamayı yaptı. Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, çalışmaların son noktaya geldiğini belirterek, ilgili bakanların konu hakkında uzun toplantılar yaptıklarını söyledi.

ARALIK SONU MECLİSE GELECEK

Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, açıklamalarının büyük kısmını taşeron işçilere ayırdı. Bozdağ, taşeron işçilerin durumu hakkında çalışmaların son noktaya geldiğini belirterek, bakanların Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında uzun bir toplantı yaptıklarını belirterek, taşeron işçilerin durumunda Başbakan’ın bazı talimatları olduğunu söyledi. Konu hakkında ilgili bakanların çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Hükümet sözcüsü Bozdağ, Aralık sonu gibi çalışmaların tamamlanacağını ve ilgili yasanın meclise geleceğini söyledi.