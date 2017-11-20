﻿ Son Dakika! Taşeron Hakkında Hükümetten Beklenen Açıklama Geldi

Son Dakika! Taşeron Hakkında Hükümetten Beklenen Açıklama Geldi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilerin merak içerisinde beklediği kadro durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika açıklaması yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilerin durumunun meclise hangi tarihte taşınacağını duyurdu.

Anasayfa GÜNCEL Son Dakika! Taşeron Hakkında Hükümetten Beklenen Açıklama Geldi
Son Dakika! Taşeron Hakkında Hükümetten Beklenen Açıklama Geldi
Son Dakika! Taşeron Hakkında Hükümetten Beklenen Açıklama Geldi Tarih: 2017-11-20 Saat: 15:30:41
Güncelleme : 2017-11-20 15:30:41

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilerin merak içerisinde beklediği kadro durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika açıklaması yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, taşeron işçilerin durumunun meclise hangi tarihte taşınacağını duyurdu. 

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Taşeron işçilerin kadro durumu hakkına beklenen açıklamayı yaptı. Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bekir Bozdağ, çalışmaların son noktaya geldiğini belirterek, ilgili bakanların konu hakkında uzun toplantılar yaptıklarını söyledi. 

ARALIK SONU MECLİSE GELECEK
Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, açıklamalarının büyük kısmını taşeron işçilere ayırdı. Bozdağ, taşeron işçilerin durumu hakkında çalışmaların son noktaya geldiğini belirterek, bakanların Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında uzun bir toplantı yaptıklarını belirterek, taşeron işçilerin durumunda Başbakan’ın bazı talimatları olduğunu söyledi. Konu hakkında ilgili bakanların çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Hükümet sözcüsü Bozdağ, Aralık sonu gibi çalışmaların tamamlanacağını ve ilgili yasanın meclise geleceğini söyledi. 

 

son dakika bakanlar kurulu bekir bozdağ son dakika açıklaması taşeron işçilerin durumu
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Kırmızı Rujlu Fatih Ürek Fena Dillere Düştü! 24 Yıl Önceki Halini Gören İnanamıyor
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu
Yatak Odasına Kadar Anlattı! Hayta İsmail'den Şok Açıklamalar: 30 Yaşında Olsa Almazdım, Göğüsleri Sarkmış Olurdu