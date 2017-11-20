Konya’da koca dehşeti yaşandı! Konya’nın meram İlçesi’nde eşiyle tartışan Musa Türkmen, eşi Rukiye Türkmen’i yüzünden bıçakladı. Cani kocanın eşinin yüzünün sol tarafına ise bıçakla çarpı işareti de yapıldığı görüldü. İşte detaylar…

Konya’da yine bir koca dehşeti yaşandı! Konya’nın Meram İlçesi’nde bir koca, tartıştığı karısına dehşet anlar yaşattı ve karısını yüzünden bıçakladı. Cani kocanın karısının yanağının sol tarafına ise çarpı işareti yaptığı da öğrenildi.

Konya’da dehşet anlar yaşandı! Konya’nın Mera İlçesi’nde bulunan Turgut Reis Mahallesi’nde ki Sözbir Sokak’ta oturan 35 yaşındaki Musa Türkmen, 30 yaşındaki eşi Rukiye Türkmen ile nedeni bilinmeyen bir problem yaşadı ve bu yüzden de tartışmaya başladılar. Tartışma uzayınca ise sinirlerine hakim olamayan Musa Türkmen eline geçirdiği bıçak ile karısının yüzünü kesti ve yanağının sol tarafına ise çarpı işareti yaptı.

CANİ KOCA YAKALANDI

Genç kadının çığlıklarını duyan komşuları ise hemen sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisindeki kadına hemen ilk müdahalede bulundu ve ardından da Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede ise yüzü kesik olan genç kadın hemen ameliyata alındı.

Karısını bıçakladıktan sonra 15 yaşındaki kızı ile kaçan cani koca Musa Türkmen ise kısa süre içerisinde polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sırasında yakalandı ve sonra da emniyet götürüldü. Emniyetteki ifadesinde ise “Namus meselesi” dediği öğrenildi.