﻿ Ağabeyini Bıçaklamasının Arkasından Yengesiyle Olan İlişkisi Çıktı

Ağabeyini Bıçaklamasının Arkasından Yengesiyle Olan İlişkisi Çıktı

Diyarbakır’da geçtiğimiz yıl Ali Kesik, 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş ve cenazesi ise boş bir arazide bulunmuştu. Ali Kesik’i ise öldürenin kardeşinin ortaya çıkmasının yanı sıra kardeşinin yengesiyle de aşk yaşadığı ortaya çıktı ve cinayete azmettirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar…

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Ağabeyini Bıçaklamasının Arkasından Yengesiyle Olan İlişkisi Çıktı
Ağabeyini Bıçaklamasının Arkasından Yengesiyle Olan İlişkisi Çıktı Tarih: 2017-11-20 Saat: 17:43:25
Güncelleme : 2017-11-20 17:43:25

Diyarbakır’da geçtiğimiz yıl Ali Kesik, 30 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş ve cenazesi ise boş bir arazide bulunmuştu. Ali Kesik’i ise öldürenin kardeşinin ortaya çıkmasının yanı sıra kardeşinin yengesiyle de aşk yaşadığı ortaya çıktı ve cinayete azmettirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar…

Diyarbakır’da 8 Ekim 2016 yılında Ali Kesik isimli bir şahsın boş bir arazi içerisinde cesedi bulunmuş ve 30 yerinden bıçaklandığı tespit edilmişti. Daha sonra ise Ali Kesik’in yakınlarının ifadeleri alınmış ve kardeşi Mehmet Kesik’in ifadelerinin çelişkili olmasından dolayı yakın takibe alınmıştı. Nitekim de Mehmet Kesik’in yakın zamanda ağabeyini öldürdüğü ortaya çıkmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.   

YENGEMİ 4 YILDIR SEVİYORUM

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Mehmet Kesik ilk önce verdiği ifadelerde domates yetiştirip sattıkları ağabeyinin kendisine hiç para vermediğini ve maddi durumu ile alay ettiği yüzden de bir yerde onu kıstırıp bıçaklayarak öldürdüğünü ve yengesini de 4 yıldır sevdiğini söyledi. Yengesi Lahime Kesik ise tüm iddiaları reddedip kendisi ile bir gönül bağının olmadığını söyledi. Bunun üzerine ise Mehmet Kesik, yengesinin de bu işin içinde olduğunu ve kendisi ile cinsel ilişkiye de girdiklerini söyledi.

Kesik ailesinin avukatı ise Mehmet Kesik ile yengesinin ortak planla Ali Kesik’i öldürdüklerini ve Lahime Kesik’in Mehmet Kesik’e cinayete azmettirici mesajlar gönderdiğini söyledi ve ispatlarını sundu. Daha sonra ise mahkeme heyeti Lahime Kesik’in de ağırlaştırılmış müebbet cezası ile tutuklu yargılanmasına karar verdi. 

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