Edirne'nin İpsala ilçesinde Ç.A. adlı kadın polise başvurarak, kar maskeli bir erkeğin ağzını kapatıp ellerini bağladıktan sonra kendisini balkondan atmaya çalıştığını öne sürdü. Soruşturma başlatan polis ekipleri, Ç.A.'nın şüphelendiğini söylediği eski eşini gözaltına aldı. Fakat eski eş kadının suçlamalarını reddetti.

Edirne'nin İpsala ilçesi Saraç İlyas Bey caddesi Bahçe sokakta yaşanan olayda, Ç.A. isimli kadın iddialara göre evinin terasına çıktığı sırada maskesi takan, siyah giyimli ve eldivenli bir erkeğin saldırısına uğradı. Olaydan sonra polis merkezine giden kadın, eski eşinden şüphelendiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

BALKONDAN ATMAYA ÇALIŞTI İDDİASI

Ç.A’nın iddiasına göre balkonda kendisine saldıran şüpheli, daha sonra ağzını sıkıca kapatarak oturma odasına götürdü ve tehdit etti. Kadının ellerini ve ayaklarını bağlayan kar maskeli kişi ardından da kadının kafasını duvara vurup balkondan atmaya çalıştı. Bu sırada evde bulunan kardeşi A.E’nin kadının yardım çığlıkları üzerine uyanmasının ardından şüpheli kaçtı.

ESKİ EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu şikayet ile polise giden Ç.A. şüphelinin eski eşi olabileceğinin söylemesi üzerine eski eş E.A. gözaltına alındı. Polise ifade veren E.A., olayın olduğu sırada işte olduğunu belirterek, suçlamaları reddetti. İfadesi alınan E.A. daha sonra serbest bırakıldı. Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma ise devam ediyor.