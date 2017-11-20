Ağrı’da devam eden terör operasyonlarında 15 terörist öldürüldü. Öldürülen teröristler arasında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Aranan teröristler listesinde turuncu kategoride bulunan Piro’ kod adlı teröristin de bulunduğu belirtildi. Diğer yandan terör örgütü PKK, Şırnak'ta öldürülen 13 teröristin adlarının bulunduğu bir liste yayınladı. Listede YPG saflarında yer aldığına dair sık sık yabancı basına röportaj veren bir teröristin de olması dikkat çekti.

Ağrı’da devam eden terör operasyonlarında 15 PKK’lı terörist öldürüldü. Konu hakkında bir açıklama yapan Ağrı Valiliği, 6-13 Eylül 2017 tarihlerinde Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Diyadin ilçesi Keçi Tepe kırsal alanında düzenledikleri operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Açıklamanın devamında, Doğubayazıt Kaderçavuş köyü kırsalında 2 Kasım tarihinde güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen bombalı aracın etkisiz hale getirildiği, yine 12 Kasım tarihinde ise güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında olan bombalı drone tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERDEN BİRİ TURUNCU KATEGORİDE

Eleşkirt ilçesi Kuzey tepeleri son birkaç gün içerisinde bombardımana tutuldu. Burada da 5 teröristin öldürüldüğü öğrenilirken, öldürülen teröristlerden birinin Muş Malazgirt’ten Kars Kağızman’a kadar olan bölgede sözde adalet komisyonu adı altında vatandaşları yargılayan ve sözde vergilendirme adı altında para toplayan ve terör örgütü arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan ‘Piro’ kod adlı Mehmet Salih Güvercin olduğu belirlendi. Ayrıca bölgede yapılan aramalarda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.