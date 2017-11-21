Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin gömüldüğü mezarlıkta mezar taşlarında 'şehit' ifadesinin kullanılması ve örgütü simgeleyen slogan ve falamaların bulunması üzerine savcılık talimat verdi. Savcılığın talimatı üzerine mezar taşları değiştirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimat üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü'ne yazı gönderilerek, Yeniköy mezarlığında bulunan PKK'lı hainlerin mezar taşlarında 'şehit' ibaresinin ve PKK'yı simgeleyen, yazı, söz, sözde örgüt flaması-arması gibi şeylerin değiştirilmesi için talimat verilmişti.

DÜN MEZAR TAŞLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Mezarlıklar Müdürlüğü, Emniyetin talebi üzerine harekete geçti. Yeniköy Asri Mezarlığı'nda dün yapılan çalışma ile ilk olarak belirlenen 25 PKK'lının mezar taşları değiştirildi. Belediye tarafından yapılan çalışmada, Üzerlerinde terör örgütü PKK-PYD simgelerinin yanı sıra sloganların bulunduğu mezar taşları değiştirildi. Sadece ölen kişinin isminin ve doğum ve ölüm tarihinin bulunduğu mezar taşları koyuldu. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin aldığı önlemle Mermerden hazırlanan yeni mezar taşları yerlerine yerleştirildi.