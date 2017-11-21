Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, Türk ve İran ortak yapımı olan ‘Güzel Cin’ adlı korku filminin çekimleri içim bir süredir İran’da yer alıyor. Filmin başrol oyuncusu olan Nurgül Yeşilçay’a İran Kültür Bakanı’ndan beklenmedik bir tepki geldi.

Alınan bilgilere göre İran Kültür Bakanı Nurgül Yeşilçay’ın filmin kadrosundan hemen çıkarılmasını istedi.

Türk oyuncu Nurgül Yelilçay’ın bir süre önce Türk ve İran ortak yapımı olan ve İran’lı yönetmen Bayram Fazlı’nın yönettiği ‘Güzel Cin’ adlı sinema filmi için İran’a gittiği ve burada filmin çekimlerinin devam ettiği biliniyordu. Ancak İran’da Nurgül Yeşilçay’ın büyük bir şok yaşadığı öğrenildi.

İRAN KÜLTÜR BAKANI FİLMDEN ÇIKARIN DEDİ

Başrollerinde başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın rol aldığı ‘Güzel Cin’ adlı filmle ilgili başlayan garip bir tartışma sonucunda İran’da Nurgül Yeşilçay krizi yaşanmasına sebep oldu. Alınan bilgilere göre, İran Kültür Bakanı Abbas Salihi’nin filmin yapımcısı olan Mehrdad Fardi’e ulaşarak filmde rol alan Nurgül Yeşilçay’ın film kadrosundan çıkarılmasını istediğini açıkladı. Filmin çekimlerinin tamamlandığını belirten yapımcı, filmin oyuncu kadrosu veya çekimlerinde herhangi bir değişiklik yapmanın artık imkansız olduğunu söylediği öğrenili.Öte yandan film yapımcısı Fardie, fiklmde bir Türk oyuncunun rol alacağının daha önce açıkça belirtildiğini ve gerekli mercilerin projeyi kabul ettiğini belirtti. ‘Güzel Cin’ filminin yapımcısı Fardie, Türk oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın oynadığı filmin yayınlanacağını bir kez daha belirtti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com