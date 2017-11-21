Tüm Türkiye Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken Meteorolojiden yapılan son uyarılarda sıcaklıkların düşmeye devam edeceği ve kar yağışının görüleceği illerle beraber soğuk havanın tüm yurdu tamamen etkisi altına alacağı belirtildi. Yapılan uyarılar sonrasında Türkiye genelinde bazı illerde kar yağışı etkisini gösterirken

İstanbul’unda kapısına dayandığı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından kar yağışı Türkiye’de bazı illerde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının başladığı iller beyaz örtüye bürünürken İstanbullular karın ne zaman kente giriş yapacağını merak etmeye başladı.

BOLU DAĞI KARA KAPLANDI

Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı Tüneli kısmında görülen kar yağışı gece saatlerinden sonra etkili olmaya başlayarak etkisini ilerleyen saatlerde daha çok gösterdi. Yağan karın yerdeki kalınlığının 10 santime kadar ulaştığı öğrenilirken Karayolları ekipleri de kar yağışından dolayı olumsuz sonuçlar yaşanmaması için sıkı bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

İSTANBUL’A NE ZAMAN YAĞACAK?

Bolu’da görülen yoğun kar yağışının Düzce kesimlerinde de yer yer etkili olduğu görülürken bazı yerlerde etkili olan kar yağışının yolları kapladığı görüldü. Araç sürücüleri kar nedeniyle zor anlar yaşarken kar lastiği takmayan sürücüler yolda ilerleyemedi. Ankara, Balıkesir, Manisa ve Çanakkale illerinde de etkisini bugün itibari ile göstermeye başlayan kar yağışının İstanbul’a gece saatlerinden sonra giriş yapması tahmin ediliyor.