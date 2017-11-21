﻿ Gören Başına Toplandı! Minibüs Şoföründen Dayak Yiyen Adamın Cebinden Yağmur Gibi Para Yağdı

Gören Başına Toplandı! Minibüs Şoföründen Dayak Yiyen Adamın Cebinden Yağmur Gibi Para Yağdı

İstanbul Bahçelievler’de ortalık birbirine girdi. Bir minibüs şoförünün aracına arkadan çarptığı yaşlı bir adamı zincirle dövdüğü dehşet anlarında adamın cebinden saçılan paraları gören vatandaşlar yaşananları görmezden gelerek paraların başına koştuğu görüldü.

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Gören Başına Toplandı! Minibüs Şoföründen Dayak Yiyen Adamın Cebinden Yağmur Gibi Para Yağdı
Gören Başına Toplandı! Minibüs Şoföründen Dayak Yiyen Adamın Cebinden Yağmur Gibi Para Yağdı Tarih: 2017-11-21 Saat: 14:56:21
Güncelleme : 2017-11-21 14:56:21

İstanbul Bahçelievler’de ortalık birbirine girdi. Bir minibüs şoförünün aracına arkadan çarptığı yaşlı bir adamı zincirle dövdüğü dehşet anlarında adamın cebinden saçılan paraları gören vatandaşlar yaşananları görmezden gelerek paraların başına koştuğu görüldü.

Olay, İstanbul Bahçelievler’de meydana geldi. Bir minibüs şoförünün aracına arkadan çarptığı yaşlı bir adamı zincirle dövdüğü anlarda yaşanan dehşet hiç kimsenin umurunda olmadı. Dayak yiyen yaşlı adamın cebinden saçılan paraları gören vatandaşlar kavgayı unutarak paraların başına koştu. Vatandaşların paraların başına toplandığı ve minibüs şoförünün yaşlı adamı acımasızca dövdüğü anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

YAŞLI ADAMA ACIMASIZCA ZİNCİRLE VURDU

İstanbul Bahçelievler’de yaşanan olay dehşete düşürdü. Bir minibüs şoförünün yaşlı bir adamın aracına arkasından çarpması sonucunda bu da yetmezmiş gibi aracına arkadan çarptığı yaşlı adamı zincirle dövdüğü görüldü. Olay, minibüs şoförünün ve arkadaşının aracına çarptığı yaşlı adamla tartışmaya başlamasıyla yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şoför ve yanındaki arkadaşının yaşlı adamın kafasına demir bir zincirle acımasızca vurduğu görüldü.

PARALAR SAÇILDI KAVGA UNUTULDU

Yaşanan kavgayı gören vatandaşların araya girmeye çalıştığı görülse de yaşlı adamın darp edildiği sırada cebinden saçılan paraları görmeleriyle kavgayı unutarak paraların başına koştuğu ve saçılan paraları kısa sürede toplayarak adama iade edildiği görüldü. 

 

İstanbul Bahçelievler Zincirle dövülen yaşlı adam Paraların yere saçıldığı anlar Minibüs şoförü
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