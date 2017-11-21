Ukrayna'da 4 Türk vatandaşı satanist ayini düzenledi. Burada bir Türk’ü kurban seçen caniler, önce öldürdü, ardından da cesedi ateşe verdi. Olay yerinde yapılan incelemede ayin sembolleri ve mumlar bulundu.

Dünya, Ukrayna’da işlenen bu vahşi cinayeti konuşuyor. Türk vatandaşı 4 kişi yine başka bir Türk vatandaşını kurban seçerek, satanist ayininde öldürdü.

OLAY YERİNDE AYİN SEMBOLLERİ BULUNDU

Ukrayna'nın Odessa kenti Savcılığından konu hakkında yapılan açıklamada, Türk vatandaşı olduğu belirlenen 4 kişinin satanist ayin düzenlendiği ve başka bir Türk vatandaşının başına sert bir cisimle vurulup öldürüldükten sonra cesedini ateşe verdikleri belirtildi. Ormanlık alanda işlenen cinayetin ardından yapılan incelemede, olay yerinde satanistlerin kullandığı pentagram sembolünün, satanist ayinlerinde kullanılan farklı materyallerin ve mumların bulunduğu öğrenildi.

CİNAYETİ İŞLEYEN DÖRT TÜRK VATANDAŞI YAKALANDI

Savcılıktan yapılan açıklamada, Cinayeti işleyen dört Türk vatandaşının gözaltına alındığı ve aynı zamanda şüphelilerin insan ticareti suçu işlediklerinin de tespit edildiği belirtildi.

İşte Olay yerinden çekilen bir kare